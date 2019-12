AOC prépare deux moniteurs ultra-larges pour joueurs en 1440p à plus de 100 Hz

AOC

Deux écrans quasi identiques

AOC continue de creuser le marché des moniteurs étendus, après l'annonce il y a quelques jours d'un grand écran 49 pouces . Avec son ratio de 32:9 et ses 120 Hz, le constructeur ciblait déjà les gamers.Le CU34G2 et le CU34G2X se ressemblent donc (presque) en tous points : même design, même résolution de 3440 × 1440, même panneau VA avec un rétro-éclairage WLED. Le contraste est de 3000:1, soit le standard pour une dalle VA.Ils utiliseront d'ailleurs tous deux la technologie AMD FreeSync. La principale différence est que le CU34G2 répondra d'une fréquence de rafraîchissement de 100 Hz, tandis que son grand frère, le CU34G2X, ira jusqu'à 144 Hz. Les deux ont une diagonale de 34 pouces, avec une hauteur similaire à un écran large 16:9 de 27 pouces plus classique.L'écran se veut également riche en connexions avec un concentrateur USB à quatre ports, et des entrées pour vos périphériques.Les deux écrans seront disponibles en janvier prochain, respectivement à 469 € pour le modèle 100 Hz ; 579 € pour le modèle 144 Hz.