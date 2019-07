AOC annonce deux écrans 1080p avec des temps de réponse inférieurs à 1ms

Crédit : AOC

1 ms de latence est décidément trop pour vous ?pourrait avoir ce qu'il vous faut. La marque vient d'annoncer deux nouvelles références d'(AG271FZ2 et AG251FZ2). Ils se parent de dalles 240 Hz rapides comme l'éclair, avec un temps de réponseseulement.Alors que de plus en plus de joueurs optent pour des moniteurs 1440p ou 4K, AOC fait le choix du. C'est le seul véritable point faible des écrans AGON AG271FZ2 (27 pouces) et AG251FZ2 (24,5 pouces), lancés cette semaine par le constructeur.Pour le reste, ces deux références profitent d'une compatibilité avec la technologie. Leurs dalles sont quant à elles de type TN et profitent d'une luminance maximale de 400 nits. AOC annonce par ailleurs la présence de sa technologie Shadow Control (elle permet d'améliorer le contraste dans les zones sombres). Un mode permettant de réduire la lumière bleue est aussi de la partie.Côté connectique, on retrouve sur le AG271FZ2 comme le AG251FZ2 des prises DisplayPort 1.2, HDMI 1.4/2.0, DVI-D, et D-Sub. Deux haut-parleurs de 3 Watts sont également intégrés.Les deux nouveaux écrans d'AOC viennent enfin avec un pied réglable en hauteur et en inclinaison, un support pour casque et un bouton QuickSwitch qui permet de passer facilement d'un mode configuré à l'autre. Ils sont disponibles dès à présent àpour le modèle 24,5 pouces etpour le 27 pouces.