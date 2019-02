AOC annonce un moniteur 31" VA QHD 144 Hz FreeSync à 400 €

Le AOC CQ32G1. Crédits : AOC

AOC CQ32G1 : un écran incurvé de 144 Hz affichant du 2560 x 1440

Via : TechPowerUp

a dévoilé en fin de semaine dernière ses C24G1, C27G1, C32G1 : des moniteurs Full HD de 24, 27 et 32 pouces qui, cependant, ne tiennent pas la comparaison face auprésenté dans la foulée.Cet écran XXL semble être le compagnon de jeu idéal des joueurs ayant trouvé sous le sapin une carte graphique flambant neuve. Et le concours de la technologie VRR, présente sur ce moniteur, leur permettra par ailleurs de profiter d'une expérience de jeu la plus fluide et naturelle possible.Ce véritable monstre de 31,5 pouces profite d'une définition QHD de 2560 x 1440 pixels et surtout d'une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz pour une fluidité optimale.L'écran est également incurvé 1700R, et couvre 124% de l'espace colorimétrique sRGB. Du côté de la connectique, on retrouve à l'arrière de l'écran un HDMI 2.0, un HDMI 1.4 et un DisplayPort 1.2.La bestiole sera disponible dans les prochains jours ou semaines au tarif de 399 €.