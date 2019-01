Acer lance deux écrans 27 pouces 4K 144 Hz HDR « abordables »

Des écrans HDR et compatibles VRR



Le Acer XB273K. © Acer

Si, un jour, vous vous étiez dit que ce serait une vachement bonne idée de vous procurer un moniteur gaming 4K HDR 144 Hz, il y a de fortes chances que vous ayez été découragé par le prix demandé.Aujourd'hui,rend la chose un poil plus accessible avec ses nouvelles gammes XB3 et XV3, affichées respectivement à 1299€ et 999€.Le- le plus onéreux - est un moniteur 27 pouces affichant une définition 4K UHD et certifié HDR 400. Il dispose d'un temps de rafraîchissement de 4 ms et profite à plein de la technologiede Nvidia lui offrant une plage de rafraichissement comprise entre 24 et 144 Hz. Question luminosité, l'écran oscille entre 300 et 400 cd/m2, et le contraste natif est de 1000:1.Son petit frère (lui aussi en 27 pouces), letroque la technologie de rafraichissement variable de l'équipe verte pour le FreeSync de AMD permettant une fréquence flottante entre 40 et 144 Hz. Il descend par conséquent à un temps de réponse de, et profite lui aussi d'un taux de rafraichissement maximum de 144 Hz, tout en conservant la 4K HDR. Sa luminosité native est de 350 cd/m2 et grimpe jusque 400 cd/m2 lorsque le HDR est activé. Le contraste est lui aussi de 1000:1.