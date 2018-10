LG dévoile un écran 4K à moins de 500$

Un écran équipé d'une dalle VA

Le prix des écrans HDR semble continuer de fondre comme neige au soleil. En effet, après le lancement sur le marché de l'EW3270U de Benq, moniteur HDR 4K à moins de 500 €, c'est au tour de LG de se lancer Mais pour 500 €, à quoi a-t-on droit ?Eh bien pour cette somme, LG propose un écran 4K HDR10 de 32", affichant une résolution de 3 840 x 2 160, et couvrant tout de même 95 % de la gamme de couleurs DCI-P3.Le 32UK550-B (oui, c'est son nom) supporte également la technologie FreeSync d'AMD à 60 Hz maximum ainsi que plus d'un milliard de couleurs.Mais s'il est vendu aussi peu cher, c'est bien que quelque chose doit être moyen...Dans le cas présent, il s'agit tout simplement du fait que le moniteur utilise une dalle VA (Vertical Alignment) et non une dalle IPS. Une technologie connue pour permettre l'affichage de noirs sombres et profonds, mais dont les angles de vision laissent parfois à désirer.Toutefois, et malgré sa luminosité de seulement 300 lentes, pour un prix de lancement de seulement 485 $ au Japon, dès le 11 octobre prochain, le nouvel écran de LG devrait rapidement trouver preneur.Surtout lorsqu'on s'aperçoit que si l'on souhaite acquérir un écran IPS chez LG, la somme à débourser grimpe immédiatement à 1 000 $.