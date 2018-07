L’écran incurvé ACER 23,6" Full HD à 169 euros

Un écran à prix cACER

Modifié le 06/07/2018 à 16h04

Une fois encore, c'est chez Rue du Commerce que nos petits fouineurs sont allés dénicher ce bon plan. En allant faire un tour sur le site de la boutique en ligne, vous pourrez en effet découvrir l'écran ACER ED242QRAbidqpx à 169 euros au lieu de 199 euros en utilisant le code de réduction ITBOOST10 lors de la validation de votre panier.Attention toutefois, car il s'agit là d'une vente flash qui se termine dans quelques heures. Ne perdez donc pas trop de temps à tergiverser. Pour le reste, sachez que vous pourrez bénéficier du retrait gratuit en magasin Carrefour, et que vous pourrez vous faire livrer demain si vous commandez rapidement.Contrairement aux moniteurs classiques, cet écran ACER ED242QRAbidqpx offre une dalle VA Full HD incurvée de 23,6 pouces. Vous pourrez ainsi profiter d'un angle de vue de 178 degrés, et de différents traitements pour éviter la fatigue oculaire, comme le filtre de lumière bleu ou l'anti-scintillement.Pour les gamers, sachez que cet écran dispose d'un taux de rafraichissement de 144 Hz, d'un temps de réponse de 4 ms, et qu'il est compatible AMD Freesync. Côté sortie, comptez sur un port HDMI, un port DVI, et un port DisplayPort. Il ne possède en revanche pas de haut-parleurs intégrés.