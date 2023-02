L'écran OLED gamer pliable de Corsair est disponible en France, mais il va falloir casser votre tirelire

Le XENEON FLEX OLED est doté d'un panneau OLED de 45 pouces et dispose donc, comme nous l'évoquions, d'un écran pliable. Celui-ci propose une incurvation pouvant aller jusqu'à 800R et peut afficher une luminosité maximale de 1 000 nits. Comptez sur une résolution de 3 440 x 1 440 avec un format d'image en 21:9 et un taux de rafraîchissement de 240 Hz. Ce moniteur étant avant tout pensé pour le gaming, il embarque la technologie de protection Low Blue Light afin de limiter la fatigue visuelle lors de longues sessions de jeu ainsi qu'un système anti-éblouissement.