VESA : une nouvelle certification pour quantifier le flou de mouvement

Une fois les données des tests compilées et analysées, les produits se voient attribuer une valeur CMR (Clear Motion Ratio) oscillant entre 2 500 et 8 500 et plus, le tout divisé en sept niveaux de performances allant des écrans les plus modestes en la matière avec le ClearMR 3 000, aux meilleurs modèles avec le ClearMR 9 000. Cette fameuse valeur CMR correspond en fait au ratio entre les pixels clairs et les pixels flous, ainsi un CMR de 8 500 équivaut à un écran capable d’afficher 85 fois plus de pixels clairs que de pixels flous lors des tests réalisés par VESA.



À l’heure actuelle, certains produits s’affichent déjà avec la certification ClearMR. C’est notamment le cas de deux écrans déjà testés par nos soins avec le LG 27GN750 (ClearMR 6 000) et le HP Omen 25i (ClearMR 5 000). Seules quelques autres références LG et Samsung sont pour le moment concernées, mais la liste devrait rapidement s’allonger.



Terminons en précisant que l’association VESA réalise pour le moment ses mesures en SDR (Standard Dynamic Range). Elle prévoit, prochainement, de mettre à son jour son protocole ClearMR afin d’effectuer également les tests en HDR (High Dynamic Range).