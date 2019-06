Des produits dotés de l'USB4 pourraient débarquer dès fin 2020, selon l’USB-IF

Vers un nouveau logo pour mieux refléter l'importance de l'USB4 ?

Source : AnandTech

Le standardsera une réalité d'ici un peu plus d'un an. C'est ce qu'avance le site spécialisé, qui a pu discuter avec des représentants de l'à l'occasion du récent Computex. D'après eux, la nouvelle norme USB en serait actuellement à sa version 0.7 et son développement se ferait sans encombre. Confiant, le groupe estime que l'pourrait être finalisé dès cet été, pour uneS'il reprend les bases de la technologieet offre une bande passante pouvant atteindre le seuil des 40 Gbps, l'va toutefois encore plus loin d'un point de vue technologique, à tel point que l'USB Promoter Group réfléchit à l'introduction d'un. La communication autour des différents standards USB devrait aussi être simplifiée pour gagner en clarté auprès des utilisateurs, ce qui ne sera pas un luxe au regard de la situation actuelle en la matière (on vous en parlait d'ailleurs ici ).La prochaine norme USB sera en outre, ajouteIntel, qui sait d'ores et déjà comment fabriquer des contrôleurs Thunderbolt 3, devrait enfin être en mesure de. De quoi contribuer là encore au déploiement rapide de la prochaine coqueluche de l'USB-IF.