Enermax présente sa REVOLUTION : une alim 80PLUS Gold avec technologie DFR

Une alimentation silencieuse, déclinée en 3 versions et attendue en mars prochain

Derrière ce nom savant se cache un système breveté d'évacuation de la poussière, activable à volonté sur laD.F à l'aide un simple bouton. En cliquant sur cette touche, présente sur l'arrière de l'alimentation (non loin du switch on/off), l'utilisateur déclenchera le système d'autonettoyage. Le ventilateur tournera alors à pleine vitesse dans son sens de rotation habituel, puis dans le sens contraire pendant une dizaine de secondes afin d'évacuer la poussière accumulée. Seule condition pour activer ce système : l'alimentation doit être en marche. Logique.Pour le reste, l'alimentation proposée par ENERMAXest dans les canons de ce que l'on attend d'un modèle premium. On retrouve une certification 80PLUS Gold avec des condensateurs électrolytiques japonais 105°C, précise le communiqué , qui met en avant la durabilité du dispositif et la stabilité des tensions transmises.La REVOLUTION D.F est par ailleurs équipée d'un ventilateur qui restera campé à 400 rpm tant que l'utilisateur ne sollicitera pas plus de 70% des capacités de l'alimentation. De cette manière, et comme pour de nombreuses autres alimentations présentes sur le marché, le système de refroidissement de la REVOLUTION D.F restera silencieux la plupart du temps.La nouvelle alimentation d'ENERMAX sera disponible début mars prochain, lit-on. Entièrement modulaire, elle sera livrée avec des câbles plats pour faciliter leur agencement à l'intérieur du boîtier. On apprend également qu'elle sera déclinée en versions 650, 750 et 850 Watts. Les tarifs de ces trois déclinaisons ne sont pas encore connus.