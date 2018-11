⚡ Bon Plan : l'alimentation EVGA 750W 80+ Gold semi-modulaire à 74,90€

Pas n'importe quelle alimentation : une GQ Series d'EVGA

L'alimentation semi-modulaireau formatest digne des configs les plus exigeantes ! Comptant à son palmarès de nombreux prix, notamment pour sa technologiequi réduit les bruits de ventilation à vitesse basse et moyenne, cette alimentation deest idéale pour alimenter des configurations basées sur des processeurs et cartes graphiques de dernière génération et même plusieurs GPU puisqu'elle dispose du. En outre, la certificationvous assure un rendement optimal de près de 90 % lorsque l'EVGA GQ750 travaille à 100 % de charge, un argument qui pèse souvent dans la balance pour le choix d'une alim'. Saainsi que la grande fiabilité du support d'EVGA vous assure en outre une sérénité absolue !Attention, il s'agit ici d'une vente flash, le prix relativement bas de cette alimentation GQ750 n'est donc pas gravé dans le marbre et il ne vous reste, à l'heure actuelle, que 4 jours pour profiter de ce bon plan !