Ce concurrent au Mac Pro embarque 2 processeurs EPYC et jusqu'à 2 To de RAM

Le stockage n’est pas en reste, avec de la place pour cinq disques, deux alloués à des SSD M.2 d’une capacité maximale de 2 To chacun, et trois autres pour des disques 3,5 pouces en Sata, par exemple 3 HDD de 14 To. Au maximum, cela donne 46 To d’espace de stockage, ce qui devrait laisser de la place pour quelques films ou quelques jeux… Et encore, c’est sans compter la possibilité d’ajouter un SSD Intel Optane P4800X de 1,5 To, tout de même facturé 4 639 dollars.