AMD annonce la Radeon VII Pro, la carte qui veut ne faire qu'une bouchée des Quadro

Elle était attendue, elle est désormais officielle, la Radeon VII Pro d'AMD arrivera sur le marché en septembre à un tarif de 1899 dollars. Cette nouvelle carte professionnelle, pensée pour les entreprises, les spécialistes du calcul et du montage ou encore le monde des serveurs, veut marcher sur les pieds de NVIDIA avec un positionnement tarifaire agressif et des performances de haute volée.

Les NVIDIA Quadro n'ont qu'à bien se tenir, mais pour combien de temps ? Alors que l'arrivée de la nouvelle génération de cartes graphiques professionnelles de Nvidia approche à grand pas (les premières devraient être annoncées ce 14 mai lors de la conférence GTC), AMD dévoile sa Radeon VII Pro, une carte professionnelle taillée pour la diffusion en 8K et le calcul lourd que les rouges opposent aux Quadro RTX 5000, RTX 4000 et Quadro GV100 / GP100.

Le prix : l'argument massue d'AMD

Pour séduire avec ce nouveau GPU, AMD dégaine son habituel argument tarifaire, en proposant un produit moins cher que la concurrence et pour l'instant plus performant - au moins dans certains cas de figure. AMD note ainsi qu'il est possible d'acheter deux Radeon VII Pro pour un total de 3798 dollars, contre 8999 dollars pour une seule Quadro GV100. La firme est ainsi fière d'annoncer que ses clients pourront de cette façon investir les 5200 dollars de différence dans le reste de leur système. Une différence de prix intéressante.

À l'unité, la carte arbore ainsi 16 Go de mémoire vidéo HBM2 (pour une bande passante de plus de 1 To/s), supporte le PCIe 4.0 x16 et intègre 6 ports Mini DisplayPort 1.4. Elle développe, selon AMD, jusqu'à 13,1 TFLOPS de puissance de calcul en simple précision et jusqu'à 6,5 TFLOPs en double précision, le tout sans dépasser les 250 W de TDP.

A titre de comparaison, la Nvidia Quadro RTX 5000 (qu'AMD semble ériger en principale concurrente de sa nouvelle puce), embarque 16 Go de mémoire vidéo GDDR6 (plus lente), supporte seulement le PCIe 3.0 x16 et embarque 4 ports DisplayPort pour une sortie VirtualLink. AMD assure que sa Radeon VII développe jusqu'à 14% de performances en plus en simple précision… et qu'elle se montre jusqu'à 95% plus véloce en double précision pour au maximum 6% de consommation de moins. Même bilan côté bande passante mémoire, avec un écart allant jusqu'à 55% en faveur de la Radeon VII Pro, promet AMD.