Microsoft semble vouloir réinventer le touchpad dans un nouveau brevet

Un nouveau pavé pour la Surface Pro ?

Source : Tech Radar

Si la technologie venait à être déployée, elle marquerait un grand changement pour leavec la possibilité de gérerUn brevet déposé en février dernier a été repéré et publié sur la toile. On y découvre ce qui semble être une Surface Pro (la prochaine génération ?) avec un pavé totalement repensé etOn peut alors imaginer des utilisations différentes pour chacune de ces trois zones. L'une qui servirait à naviguer, l'autre à effectuer un zoom... De quoi gagner du temps tout en gérant de façon optimale son travail sur la. Sur les schémas du brevet, une main de l'utilisateur gère un pavé avec un doigt, tandis que l'autre s'occupe d'une deuxième zone, cette fois avec deux doigts.Les hypothèses quand aux différentes utilisations de ces pavés peuvent donc être nombreuses, qu'il s'agisse de traitement de texte ou d'image (peut-être même du jeu vidéo à l'avenir ?).Bien évidemment, et comme à chaque fois,. Microsoft protège ses intérêts mais pourrait aussi vouloir offrir un second souffle au pavé tactile de ses Surface Pro.