Retrouvez les meilleures affaires du moment sur la page Clubic Bons Plans

Une page pour les gouverner tous

Modifié le 31/07/2018 à 16h29

Jour après jour, nos équipes écument la toile à la recherche des meilleures affaire possibles, et vous les communiquent par tous les canaux dont elles disposent, que ce soit par des news dans le fil d'actualité du site, ou bien grâce aux réseaux sociaux. Il est néanmoins possible de passer à côté DU bon plan. Pour éviter cet écueil, nous avons décidé de créer une toute nouvelle page qui regroupe l'intégralité des promotions qui nous ont tapé dans l'œil. Cette page est mise à jour plusieurs fois par jour, afin de vous informer de la fin des offres en cours, ou des éventuels changements (de prix ou autre) concernant les offres actives.Comme on est sympa et que l'on a décidé de vraiment vous faciliter la vie, cette page dispose d'onglets qui vous permettront en un clic de naviguer entre les bons plans les plus populaires, les plus récents ou bien classer les offres du moment par prix croissant ou décroissant. Un petit coup d'œil sur la droite, et c'est le flux twitter de Clubic Bons Plans qui de dévoile. De quoi être sûr, en somme, de ne manquer aucune des offres que nous nous échinons à trouver chaque jour.En un mot comme en cent, pour découvrir tous les bons plans regroupés amoureusement par la team Clubic du même nom, il vous suffit d'aller faire un tour juste ici . N'hésitez pas non plus à la mettre dans vos favoris afin de pouvoir y accéder rapidement !