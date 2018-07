Bénéficiez de 15 euros de réduction sur votre première commande en vous inscrivant à Cdiscount à volonté

Un p'tit panier et le tour est joué

Modifié le 26/07/2018 à 17h30

Comme Amazon et consorts, Cdiscount propose un service, Cdiscount à volonté, qui permet d'obtenir de nombreux avantages lorsque vous effectuez des achats chez eux. En vous abonnant en ce moment, et jusqu'à fin septembre, vous pourrez obtenir une ristourne de 15 euros sur votre première commande en tant que membre de Cdiscount à volonté. Il vous suffira d'utiliser le code Welcome15 au moment de finaliser votre commande et le tour est joué.Pour vous convaincre de souscrire à ce service facturé 29 euros par ans, Cdiscount vous donne l'occasion de découvrir l'intégralité de leurs services pendant un mois gratuitement, ce qui vous donnera en plus l'occasion de profiter de la réduction de 15 euros sans en dépenser un.En vous inscrivant à Cdiscount à volonté, vous pourrez bénéficier de plusieurs choses. Pour commencer, vous aurez accès à une ribambelle d'option de livraison : en un jour ouvré en France métropolitaine, le jour même où le dimanche et le tout, gratuitement. Le détail des options de livraison est disponible sur la page de présentation de Cdiscount à volonté . Autre avantage, un accès illimité à de nombreux titres de presse en ligne grâce au service Le Kiosk.Mais ce n'est pas tout, car être abonné Cdiscount à volonté vous permettra aussi d'accéder au Pass Cdiscount, qui vous ouvrira les portes à de nombreux bons plans avec les partenaires de Cdiscount, tout comme aux différentes ventes privées organisées par l'enseigne. Pour en savoir plus sur Cdiscount à volonté est ses avantages, vous pourrez vous rendre sur la page de présentation du service.