Razer laisse fuiter un impressionnant portable de 18" aux specs alléchantes

Ce nouveau produit Razer embarquerait en effet rien de moins qu'un processeur Intel Core i9-13900HX, affichant la bagatelle de 24 cœurs cadencés entre 1,8 et 5,4 GHz et 32 filetages. Soit le plus grand nombre de cœurs affiché à ce jour dans un PC portable. Il comprendrait également un cache L3 de 36 Mo et proposerait un TDP entre 55 et 65 W.