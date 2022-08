Corsair lance son premier PC portable, le Voyager, pour "jouer et créer partout"

Pour ce faire, la marque s'est associée à Elgato et son Stream Deck pour intégrer sur le clavier 10 touches programmables, situées sous l'écran et servant d'espace de contrôle pour les streamers. Ceci accompagné d'une webcam 1080p/30fps et d'un microphone quatre directions doté d'une fonctionnalité d'annulation de bruit qui viennent compléter le tableau. Le clavier rétroéclairé via RGB sur plusieurs zones fait toutefois l'impasse sur un pavé numérique.

Tout ceci est proposé dans un design relativement fin et compact, avec un facteur de forme de 19,8 mm pour un poids de 2,4 kg. Pour accompagner les marins d'eau douce partout, il embarque une batterie 6 410 mAh de 99 Wh.

Pour s'offrir les services du d'ores et déjà disponible Corsair Voyager a1600, il faudra cependant payer rubis sur ongle. Le modèle intégrant un Ryzen 7 6800HS, 16 Go de RAM et un SSD de 1 To est en effet proposé au tarif extrêmement salé de 3299,99 euros. Celui équipé d'un Ryzen 9 6900HS, de 32 Go de RAM et d'un SSD de 2 To voit quant à lui la note passer au prix assez mirobolant de 3699,99 euros.