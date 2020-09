RaidSonic dévoile un dissipateur actif pour SSD M.2

De plus en plus présents dans les PC, les SSD M.2-2280 allient bonnes performances, capacités de stockage élevée et encombrement réduit. Malheureusement, certains modèles ont tendance à chauffer, ce qui peut avoir un impact négatif sur leur durée de vie. Désormais, il sera possible de remédier à ce problème grâce à la solution de refroidissement Icy Box IB-M2HSF-702.