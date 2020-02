Dyson : un brevet de casque audio qui fait aussi purificateur d'air

© Dyson

Vous connaissez certainement la marque Dyson pour ses aspirateurs, ses sèche-mains, ou encore ses purificateurs d'air. Mais la société britannique pourrait prochainement se lancer sur le marché des casques audio... Sans pour autant s'éloigner totalement de sa proposition de valeur habituelle.Cette intention, prêtée à Dyson depuis plusieurs mois, a été en quelque sorte confirmée par un récent dépôt de brevet au Royaume-Uni. L'entreprise a ainsi soumis un titre de propriété industrielle quant à un casque audio d'un nouveau genre. Comme on peut le constater sur les schémas ci-dessus, l'appareil serait également doté d'une bande placée devant la bouche, percée en son milieu, qui enverrait de l'air purifié à l'utilisateur.Plus précisément, chacune des deux oreillettes serait munie d'une petite hélice, actionnée par un moteur. En tournant à environ 12 000 tours par minute, ces dispositifs absorberaient 1,4 litre d'air par seconde, pour ensuite le faire passer à travers un filtre à particules, qui bloquerait la poussière et les bactéries. L'air purifié circulerait alors dans la bande supplémentaire jusqu'à être émis via le trou central. Reste cependant une inconnue (au moins) : aucun système d'alimentation (batterie ou autre) n'est mentionné dans le brevet.Un tel appareil pourrait probablement séduire les habitants des grandes métropoles, notamment en Asie, particulièrement touchées par les problèmes de pollution. Néanmoins, à ce stade, il est impossible d'affirmer qu'il sera véritablement produit et commercialisé. L'entreprise n'a d'ailleurs pas souhaité s'attarder sur cette information : «».À l'instar d'autres sociétés de la tech, Dyson a, par le passé, protégé des innovations qui n'ont pas pour autant donné naissance à des produits. Des brevets qui concernaient des vitres de voitures, une brosse à dents électrique, ou encore un presse-agrume hydraulique. Le purificateur d'air portable connaîtra-t-il un autre destin ?