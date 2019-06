Malgré des AirPods 2 peu novateurs, Apple maintient son avance sur le marché des écouteurs sans-fil

Plus de 50% de parts de marché pour Apple

Le marché des écouteurs sans-fil a grossi de 40% en un an

Source : 9to5Mac

Avec sesconserve une avance insolente sur le marché des écouteurs sans-fil. C'est du moins ce qu'explique, sans surprise aucune, dans son dernier rapport. Le cabinet d'analyse indique toutefois que le lancement de la seconde version desd'Apple n'a pas suscité le boost de ventes escompté.Counterpoint estime ainsi que les parts de marché d'Apple sur ce terrain «». Les analystes du cabinet ajoutent que «». Pour rappel, lesde seconde génération ne profitent d'en dehors de l'ajout d'un boîtier compatible avec la recharge par induction.Il en faudra toutefois plus pour inquiéter. Selon les dernières observations de Counterpoint, la firme de Tim Cook maintient sans mal son avance, avec plus de 50% de parts de marchés détenues. Un constat renforcé lorsque le cabinet se penche sur les volumes d'écouteurs True Wireless vendus, avec un classement par modèle. Là encore, malgré quelques surprises au classement.Parmi ces surprises :, qui parvient à dépasser Jabra pour la première fois. Une performance due aux bonnes prestations desen termes de ventes.», commente Counterpoint.Plus globalement, le cabinet rappelle l'. «», lit-on. Counterpoint précise enfin que ce sont l'Europe et l'Amérique du Nord qui ont le plus contribué à tirer ces chiffres vers le haut, avec une croissance supérieure à celle mesurée sur les autres marché.Notons qu'. Entièrement repensés et vendus potentiellement plus cher que les AirPods actuels, ils pourraient être commercialisés entre le Q4 2019 et le Q1 2020, d'après