SteelSeries lance l'Artics 1, son casque gamer d'entrée de gamme

Des sacrifices en termes de confort, mais pas en audio

Avec l'propose désormais un casque entrée de gamme digne de ce nom. Annoncé à, ce nouveau venu reprend en interne les composants les plus importants de certains modèles haut de gamme de SteelSeries, comme l'Artics 9X, et se déleste du superflu pour réduire les coûts. Il se destine avant tout aux joueurs qui souhaitent une belle expérience audio pour un prix très contenu.Dans les faits, SteelSeries a choisi deque sur l'Artics 9X. Même démarche pour le design général du casque, qui reprend les canons de la gamme Artics pour une esthétique sobre. Seules quelques concessions ont été faites en termes de maintien et d'arceau, rendant le casque moins confortable que ce que propose SteelSeries sur le haut de gamme. Rien de rédhibitoire, explique toutefois WindowsCentral . L'Artics 1 se positionne sur ce plan au niveau de ce que l'on trouve sur le marché au même prix.Comme de nombreux casques gamer, le nouveau produit de SteelSeries profite d'un micro détachable. Il est donc possible d'utiliser le casque comme matériel d'écoute et même de l'emporter lors de déplacement. Son apparence discrète renforce d'ailleurs la dimension multi-usage du produit.Si vous recherchez, le SteelSeries Artics 1 constitue donc une option à étudier. Notons toutefois que pour une trentaine d'euros de plus HyperX propose toujours son excellent cloud II (souvent en promotion sur le net). Si vous n'êtes pas joueur, le très bon TaoTronics TT-BH22, que nous testions il y a quelques mois dans nos colonnes, est aussi accessible pour près de 50 euros.