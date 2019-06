Razer dévoile son casque ultra-léger, le Kraken X

© Razer

Une solide fiche technique

Disponible et compatible avec toutes les plates-formes

Leest conçu pour être ultra-léger et confortable, grâce à un son surround 7.1.a également annoncé que tous ses casques de jeu lancés à partir de 2019 offriront des capacités de son surround 7.1.Leest conçu pour «». Il présente une nouvelle conception qui affine le profil familier dejusqu'à un poids, extrêmement léger, de seulement 250 grammes, ce qui en fait. Associé à des coussinets d'oreille en, à des cordons de lunettes et à un serre-tête ajustable, leLe surround 7.1 offrira très probablement une qualité sonore bien pratique en pleine partie compétitive.», a déclaré Alvin Cheung, vice-président directeur des périphériques chez Razer. «».Lecontient un, prévu pour supprimer les bruits de fond et latéraux, ce qui permettrait théoriquement à votre voix d'être parfaitement claire pour vos coéquipiers. Un commutateur de mutage du microphone et des commandes de volume se trouvent directement sur l'oreillette pour un accès rapide et facile.Les joueurs peuvent profiter du casque Kraken X sur tous les appareils. Il utilise lacompatible PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch et appareils mobiles.Le Kraken X est disponible en noir classique pour 59,99€. Une autre variante, le, est proposé avec des reflets noirs et bleus, pour le même prix.souhaite aujourd'hui offrir une capacité de son surround 7.1 à tous ses casques intra-auriculaires 2019, vendus à un prix inférieur à 99€, y compris le dernier Kraken 2019 (environ 79,99€) qui offre des coussins en gel rafraîchissant, pour un confort supérieur, et un microphone cardioïde rétractable pour une communication parfaite entre les équipes.Les anciens propriétaires de Kraken 2019 souhaitant utiliser leur logiciel de son surround 7.1 recevront leur code d'activation après avoir enregistré leur casque sur, en utilisant le numéro de série figurant sur les haut-parleurs situés sous les coussinets.