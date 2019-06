Apple va surveiller le volume sonore de vos écouteurs

« ATTENTION, TU ÉCOUTES LA MUSIQUE TROP FORT »

L'audition des jeunes en danger

Source : TechCrunch

Vos parents vous l'ont répété pendant toute votre enfance : il est déconseillé de mettre leà fond pour écouter de la musique, en particulier via un casque ou des écouteurs. Mais ils ne sont pas toujours là pour surveiller ce que vous faites. Contrairement àLa firme à la pomme s'intéresse ainsi de plus en plus à l'audition de ses utilisateurs, comme le prouve la nouvelle fonctionnalité de l'. Celle-ci sera désormais attentive au« MFi » (conçus pour iPhone/iPod/iPad). Le niveau du son sera alors évalué, en fonction des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) : il pourra être considéré comme « OK » ou « Fort ».Cette initiative rejoint le nouveau module consacré à l'audition de WatchOS 6 , le système d'exploitation des Apple Watch. Ce service permet deet d'envoyer une notification à l'utilisateur lorsqu'il dépasse les 90 dB, niveau à partir duquel une exposition prolongée peut entraîner des séquelles.Ce seuil a été défini par l'OMS, qui a mis en garde contre les dangers des environnements trop bruyants. Et cela concerne particulièrement une population jeune : d'après l'institution, près de. Une situation aggravée par la croissance des «», dont les smartphones.Apple paraît donc prendre ces menaces sur l'audition des particuliers au sérieux. L'entreprise incite ainsi ses utilisateurs àet à pratiquer cette activité avec modération. Afin de protéger leur santé. Et aussi peut-être parce qu'elle a encore besoin de leurs oreilles pour ses produits.