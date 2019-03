L'OMS veut réglementer le niveau sonore des smartphones pour limiter les pertes d'audition

Imposer de nouvelles fonctionnalités

Suivi du niveau sonore et la durée d'écoute de l'utilisateur

Profil d'écoute individualisé donnant à l'utilisateur des informations quand au type d'écoute et d'exposition

Limitation du volume (encore) notamment via un contrôle de volume parental

Informations générales de l'utilisateur

Résultat d'un constat mondial inquiétant

Source : Organisation Mondiale pour la Santé

Le 3 mars prochain aura lieu la journée mondiale de l'audition, l'occasion de se faire entendre ! Alors que 1,1 milliard de jeunes seraient concernés par une perte d'audition, l'OMS,, accompagnée de l', veut imposer une nouvelle réglementation quant au niveau sonore maximum des smartphones.La nouvelle norme proposée viserait notamment au déploiement de nouvelles fonctionnalités aux appareils audio personnels, smartphones en premier lieu donc :Dans le monde, 34 millions d'enfants et 434 d'adultes ont une perte auditive qui les handicapent au quotidien. Cela représente plus deet devrait toucher plus de 900 millions de personnes, soit une personne sur dix, d'ici 2050.Le directeur général de l'OMS et docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus rappelle que nous avons «».L'OMS a appelé la vigilance des gouvernements et des fabricants ainsi que celle de la société civile. Tous doivent sensibiliser le public quant à leurs pratiques d'écoute.