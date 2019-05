Razer dévoile ses écouteurs intra-auriculaires Hammerhead Duo à 60€

Crédits : Razer

Des écouteurs dotés de double haut-parleurs pour un son encore plus précis

Alors que tous les constructeurs se bousculent sur le true wireless se la joue classique et annonce les: une paire d'écouteurs intra-auriculaires filaires.Sur son site, Razer explique avoir doté chaque écouteur d'unafin de maximiser la précision et l'équilibre du son qui est produit.Conçus dans un aluminium robuste, les Razer Hammerhead Duo sont reliés à la télécommande-micro par des câbles tressés empêchant les nœuds.Les Hammerhead Duo sont disponibles pour. Ils sont livrés avec trois embouts en silicone de différentes taille et. Seule différence : le microphone dispose d'un interrupteur permettant de couper le son du micro. Cette version est actuellement en cours d'approvisionnement.