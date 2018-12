Bon Plan : le casque TaoTronics TT-BH22 Bluetooth à réduction de bruit à 42€ au lieu de 59,99€

Un des meilleurs rapports qualité/prix

Un casque complet

Initialement proposé à 59,99 €, on ne peut pas dire que lese situe dans une gamme excessivement chère, de multiples modèles atteignant facilement 3 à 4 fois son prix. Toutefois, qui dit bas prix ne veut pas toujours signifier mauvaise qualité ! La preuve en est ici avec ce Taotronics TT-BH22 qui rend la réduction de bruit parfaitement abordable au petit budget tout en offrant une qualité audio tout à fait convenable, bien que les mélomanes chercheront certainement quelque chose de plus précis et équilibré à ce niveau.Ses deux haut-parleurs retransmettent des, selon son fabricant, une configuration sonore qui devrait satisfaire la plupart des utilisateurs aussi bien pour écouter du rock que de la techno, ou prendre des appels. En parlant d'appels, le microphone intégré possède lui aussi une annulation de bruit et permet de profiter d'appels clairs sans perturbations, et ce même dans un environnement bruyant, une qualité de plus pour ce casque !Aussi confortable que certains casques haut de gamme, offrant une réduction active de son efficace, une autonomie de batterie de 25 h et une restitution sonore bien plus fidèle que certains de ses concurrents le casque TaoTronics TT-BH22 Bluetooth est sans aucun doute l'un des meilleurs modèles dans cette gamme de prix., il est possible d'acquérir ce casque pour seulement 42 € sur Amazon. Pour cela, il vous suffira d'indiquer le codedans le champ correspondant avant d'effectuer le paiement.Pour en savoir plus le, vous pouvez retrouver notre test complet de ce casque à réduction de bruit ici même