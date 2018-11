Audio-Technica ressuscite son ATH-M50x grâce au Bluetooth

© Audio-Technica

Un son haute-fidélité et une autonomie de 40 heures

Un casque revisité avec de multiples fonctionnalités

La réputation d'Audio-Technica n'est plus à faire dans le monde de l'équipement audio professionnel. L'entreprise japonaise est en effet, depuis les années 70, un des fournisseurs de casque, micro et autres platines vinyle, des plus reconnus dans le domaine. Toutefois, les produits de la marque sont aussi destinés au grand public, notamment à ceux qui recherchent une expérience sonore digne d'un studio d'enregistrement ! Preuve en est avec ce reboot de l'qui fait le pari de conserver toutes les qualités audiophiles du casque de référence tout en étant nomade grâce à la technologieAvec son prix de lancement de 199 €, il se pourrait bien que l'parte à la conquête d'un nouveau public à la recherche d'une expérience audio nomade de qualité, à un prix abordable. De conception fermée et avec ses haut-parleurs à grande ouverture de 45 mm, ce casque dispose d'une réponse en fréquence allant de 15 Hz à 28 kHz avec une sensibilité de 99 dB/mW et de la même signature sonore que le M50x, promesse d'une écoute de qualité audiophile avec un son précis et clair. Par ailleurs, la compatibilité du Bluetooth 5.0 avec les codescontribuera également à la qualité de la restitution audio.Équipée d'une batterie rechargeable par USB offrant une, Audio-Technica a précisé dans son communiqué de presse ne pas avoir intégré l'USB-C afin de garder un coût de production raisonnable et donc un prix bas pour le consommateur.Avec son impédance de 38 ohms, l'ATH-M50xBT est parfait pour être utilisé avec un smartphone. Le fabricant a d'ailleurs tout prévu pour cet usage à commencer par le micro intégré au casque afin de faciliter les interactions avecou. De nombreuses commandes sont également positionnées sur le périphérique afin de gérer les appels, le volume, la navigation et la lecture de pistes audio. Le fabricant nippon a également annoncé le lancement de l'applicationsur Android et iOS, qui contiendra sans doute un grand nombre d'outils de configuration avancée.l'ATH-M50xBT sera livré avec son câble de rechargement, une housse de transport, ainsi qu'un câble mini-jack permettant d'utiliser le casque quand la batterie est à plat. Ce câble est également muni d'un micro et de commandes de contrôle.Enfin, Audio-Technica annonce que la forme circum-aural de ses écouteurs offre une «», ce qui devra pallier au fait que ce casque ne possède pas de réduction active de bruit.