Sennheiser présente le GSP 370, son casque gamer sans-fil avec 100 heures d'autonomie

Un nouveau casque gamer chez Sennheiser

Quand ? Combien ?

Source : Sennheiser

Un casque compatible (via un dongle USB) avec les univers PC et Mac, mais aussi avec la console PlayStation 4.Avec son nouveau casque GSP 370, Sennheiser promet «» pour tout joueur qui se respecte. Ce nouveau modèle reprend la conception acoustique du GSP 300, avec un micro antibruit et la possibilité de régler le volume via une molette intégrée à l'oreillette.Côté conception, on retrouve ici un casque doté d'un double arceau rembourré, pour un maximum de confort, sans oublier des coussinets à mémoire de forme. Le GSP 370 promet de s'adapter parfaitement à chaque tête, grâce à des articulations à rotule, sans oublier un micro orientable, évidemment.Avec sa batterie basse consommation, le casque Sennheiser GSP 370 promet en outre une autonomie de 100 heures. Selon le constructeur : «». Une fois à plat, la batterie du casque se recharge directement via un câble micro-USB.» indique fièrement Andreas Jessen, Chef de produit gaming chez Sennheiser.Le casque Sennheiser GSP 370 est disponible dès maintenant sur le site web marchand de la marque au prix de de 199 euros.À noter que le fait d'acheter ce nouveau casque de jeu sur le site web de Sennheiser, permet de recevoir gratuitement le support de casque GSA 50 (d'une valeur de 35 euros). C'est toujours ça de pris !