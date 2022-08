Sennheiser Momentum 4 : un marchand canadien dévoile son nouveau design et sa fiche technique

En premier lieu, le design, dévoilé ici par de nombreux visuels. Pour ce successeur au Sennheiser Momentum 3, sorti il y a déjà près de trois ans, le constructeur a revu sa copie avec un look à la fois bien plus sobre et original.

La structure en métal a été par exemple remplacée par un nouvel arceau plus fin et recouvert d'une couche de tissu. Le boîtier de rangement rigide, qui apparait également dans les visuels, confirme également le fait que le casque ne sera pas repliable pour le transport à l'instar d'autres modèles récents comme le Sony WH-1000Xm5.