Sennheiser et Formlabs s'associent pour concevoir des écouteurs personnalisés imprimés en 3D

« Notre collaboration technologique avec Sennheiser vise à changer la façon dont les clients interagissent avec les marques qu'ils aiment en permettant une approche plus personnalisée et plus centrée sur l'utilisateur pour le développement des produits. La connaissance approfondie du secteur et l'expertise étendue de Formlabs en matière de développement de solutions évolutives nous permettent de proposer des innovations tangibles à nos clients. Dans le cas présent, nous travaillons avec l'équipe AMBEO de Sennheiser pour offrir une expérience unique, accessible et sur mesure », a ainsi déclaré Iain McLeod, Directeur de l'audio chez Formlabs.