Les nouveaux Powerbeats officiellement annoncés à 149,95€

Les Powerbeats 4 sont officiels !

Source : The Verge

Ils ont été aperçus en avance dans les rayons de Walmart ce week-end , les nouveaux écouteurs sans-fil Powerbeats 4 sont désormais officialisés par Apple, avec une date de disponibilité calée à ce mercredi 18 mars.Une nouvelle génération qui promet une autonomie de 15 heures, une résistance à l'eau et à la transpiration, et qui dispose aussi d'un nouveau câble arrondi. Des écouteurs qui se parent également de nouvelles commandes intégrées et qui se rechargent désormais via un câble Lightning.Les nouveaux Powerbeats 4 seront déclinés en noir, en blanc et en rouge ; leur tarif est fixé à 149,95 euros.