Beats a créé des intras sans-fil édition Kim Kardashian, pour "s'accorder avec toutes vos tenues"

Dans une vidéo où elle s'adresse directement à la caméra, Kim Kardashian explique : « J'ai amené ma palette de couleurs et mon concept créatif à une marque que j'ai toujours respectée et aimée. »

Pour Kim Kardashian, les trois couleurs, respectivement nommées Lune, Dune et Terre, sont censées être au plus proche des tons de peau des utilisateurs des écouteurs. Simplicité et neutralité sont donc les mots-clés de cette capsule. La femme d'affaires résume d'ailleurs sa philosophie en ces mots : « La vie est tellement folle, tout le reste devrait être très simple. »

En collaborant avec Kim Kardashian, Beats ne bénéficie pas seulement de la créativité de la star, mais aussi de sa réputation. Elle est notamment connue pour ses séances de sport intensives, et les Beats Fit Pro sont des écouteurs spécialement conçus pour le sport. En outre, ils sont équipés d'une technologie de suppression de bruit et d'une forme en arche qui permet un meilleur maintien, même en mouvement.

Les écouteurs sont maintenant disponibles en ligne sur l'Apple Store, en quantité limitée. Le prix est de 229,95 euros la paire.