Leroy Merlin lance, trois ans après l'application, une petite box baptisée Enki Connect

Concernant la compatibilité, la box Enki Connect qui tient dans la poche (63,6 mm de long sur 63,6 mm de large) peut piloter jusqu'à 200 produits du rayon « éclairage connecté », avec 12 marques compatibles. Elle embarque évidemment le contrôle à distance, depuis l'application Enki, et est aussi contrôlable via les assistants vocaux Google Home et Amazon Alexa . La box est par ailleurs compatible avec six références de la gamme d'ampoules connectées de Leroy Merlin, Lexman, lancée il y a plus d'un an maintenant.