Les têtes thermostatiques Eve Thermo supportent maintenant le protocole Thread

Le Bluetooth et le Wi-Fi sont encore les modes de connexions les plus utilisés en domotique. Le premier assure la circulation de faibles quantités de données et consomme peu d’énergie, se faisant idéal pour les produits sur batteries, toutefois sa réactivité et sa portée sont bien moindres que celle du Wi-Fi. Or si ce dernier assure une portée bien plus longue et des temps de réponse beaucoup plus rapides, il est très énergivore, et seuls les appareils reliés à une prise électrique peuvent vraiment l’utiliser.