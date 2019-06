Du sel découvert sur la surface d'Europe, la lune de Jupiter

Des ressemblances avec la Terre

Suffisant pour imaginer une vie lunaire ?

Source : The Futurism

est un satellite entièrement recouvert de glace qui se trouve avoir la surface la plus lisse de tout le système solaire. C'est la quatrième plus importante lune deet c'est à présent l'un des satellites de notre système qui concentre le plus d'attention.On savait que du sel se trouvait sur la surface d'Europe, mais les scientifiques pensaient jusqu'à présent qu'il était composé de sulfates. C'est en observant la surface du satellite avec la technologie du télescope spatialqu'ils ont émis l'hypothèse que les traces de couleur jaunâtre observées sur la glace seraient en réalité. «» a ainsi déclaré Samantha Trumbo de l'Institut Technologique de Californie au New Scientist.Le sel proviendrait de l'océan se trouvant en dessous de la couche de glace. Au vu de sa composition, l'eau pourrait bien. «» a en effet ajouté Samantha Trumbo.De là à s'imaginer des cellules vivantes, il n'y a qu'un pas pour les plus optimistes.Cette découverte laisse penser que la lune de Jupiter aurait un milieu moins hostile que les autres satellites du système qui sont, eux, loin d'être des territoires accueillants. Pour l'instant, aucun signe de vie n'a néanmoins été observé sur l'astre. Il faut dire que la couche de glace de plusieurs kilomètres qui enferme l'eau à l'état liquide d'Europe complique considérablement les recherches.C'est donc, comme pour cette découverte, en scrutant les traces formées par les résidus d'eau qui remontent sous la glace, que l'on peut espérer en savoir plus sur une quelconque présence de vie.Par cette découverte, Europe, qui porte le nom d'une princesse phénicienne enlevée par Zeus (Jupiter), se situe en tête de liste des satellites à pouvoir prétendre à une vie extra-terrestre. Parmi les autres astres à suivre, on peut également citer, un satellite de Saturne, composé d'un mélange de matières assez surprenant qui intéresse la communauté scientifique.