Des chimistes ont élaboré un système révolutionnaire pour recueillir de l'eau dans le désert

© Mathieu Prévot, UC Berkeley

Un très gros « micro-ondes » à énergie solaire, pour récupérer l'eau

De futures applications commerciales

Source : ScienceMag

Si ce n'était pas de la science, on aurait envie de dire que c'est de la magie. Des chercheurs de l'université de Berkeley ont mis au point unparticulièrement efficace et utilisable sous n'importe quelle condition climatique, comme ils l'expliquent dans la revue scientifiquecette semaine.Le projet de recherche a été dirigé par, professeur de chimie américano-jordanien ayant grandi dans un village où, justement, on ne recevait de l'eau que durant. L'objet qu'il vient de mettre au point avec ses collègues pourrait ainsiqui manquent d'un accès pérenne à l'eau.Comment cela fonctionne-t-il ? La machine, de forme carrée, fonctionne à. Sa particularité est qu'elle est constituée de(MOF), également nommés. Les MOF sont constitués d'(les ligands) et présentent desde l'humidité dans l'air.Ainsi, le système imaginé par Omar Yaghi permet de recueillir environjour, pour 2,2 kilogrammes de MOF. Même dans les déserts les plus secs, présentant, cette sorte de filet cristallin permet de produireYaghi Omar et ses collègues travaillent sur le développement de MOF depuis 1995 et sont les pionniers de ce champ de recherche scientifique. Ces dernières années, les découvertes se sont accélérées et le chercheur a fondé une société nomméeCelle-ci espère commercialiser, dès l'automne 2019,. Une version « grand format » serait également en développement pour produire, soit de quoi alimenter un village.