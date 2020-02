CD Projekt RED grimpe à la deuxième place des plus grandes sociétés de jeux vidéo européennes

Un avenir plus que radieux

Source : Reddit

Si le nom de CD Projekt RED ne vous dit rien, les jeux que nous devons à ce studio n'ont quant à eux plus besoin d'être présentés. C'est avec, et plus principalement le troisième opus sorti en 2015, que cette entreprise est devenue une référence dans le monde du jeu vidéo. Avant l'arrivée deen septembre, la firme vient de franchir une nouvelle étape importante.En effet, à l'aube de son 26ème anniversaire, CD Projekt RED vient de se hisser à la seconde place des plus grandes sociétés européennes spécialisées dans le jeu vidéo. La première marche du podium étant occupée par Ubisoft. À titre d'exemple, le studio à l'origine des adaptations du célèbre sorceleur atteint une valorisation boursière de 8 milliards de dollars, soit une augmentation de 1,2 milliard par rapport à l'année dernière.C'est une prouesse exceptionnelle, surtout si nous prenons en compte le fait que CD Projekt RED est un développeur indépendant. Et rappelons quecontinue de se hisser parmi les meilleures ventes chaque semaine . La série Netflix n'est bien évidemment pas étrangère à ces performances.Et avec l'arrivée dele 17 septembre 2020, la firme polonaise devrait encore atteindre des sommets de popularité. Bref, une vraie success story.