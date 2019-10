En Grande Bretagne s'ouvre la première clinique dédiée à l'addiction aux jeux vidéo

L'addiction aux jeux vidéo reconnue pathologique par l'OMS

En Chine, des mesures fermes

Le Royaume-Uni prend le taureau par les deux cornes. Face à la consommation croissante de jeux vidéo par certains jeunes, et aux risques d'addiction observés, le(NHS) inaugure sa première clinique spécialisée en la matière, comme nous l'apprend le site officiel du système de santé. La structure est uniquement destinée aux personnes âgées de 13 et 25 ans, et dont le temps passé devant des jeux est susceptible d'entraîner des effets mentaux néfastes.Nommé, l'établissement s'inscrit dans un programme plus large baptisé, rattaché au. Cette initiative est d'ailleurs mise en place en parallèle d'un autre plan d'action visant la dépendance aux jeux d'argent en ligne, pour les enfants et adolescents.Plus globalement, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a officiellement reconnu l'addiction aux jeux vidéo comme une pathologie depuis mai 2019 », a déclaré Simon Stevens, directeur général du NHS, qui pointe également du doigt le rôle des grandes entreprises de l'industrie dans l'évolution de ce phénomène.», a ainsi martelé Simon Stevens.Dans d'autres pays comme en Chine, la multinationale Tencent a par exemple limité les mineurs à deux heures de League Of Legends par jour . Une piste éventuelle à explorer.