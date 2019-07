Blizzard : Franck Pierce, cofondateur du studio, met les voiles

Blizzard Entertainment

Franck Pierce quitte Blizzard après 28 ans

Source : Windows Central

Dans son message posté le 19 juillet sur le site deremercie notamment les employés du studio, sans mentionner les licenciements massifs ayant eu lieu en France et ailleurs.Il y a près de 30 ans, Franck Pierce co-fondait(autrefois) avec ses amis Allen Adham et Michael Morhaime. Ensemble, ils ont marqué l'histoire du jeu vidéo avec les sagas, et bien sûr les titresetAlors que Mike Morhaime quittait son poste de P.-D.G. de Blizzard fin 2018, c'est désormais au tour de Franck Pierce d'annoncer mettre les voiles. Il ne donne pas les raisons précises de son départ mais assure que sa carrière au sein du studio n'a été que passion. Il semble désormais vouloir».