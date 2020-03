Des ingénieurs singapouriens ont créé le premier aérogel réalisable à partir de pneus usagés

© Pixabay

Un taux de recyclage à améliorer

Applications multiples

Le projet promet ainsi une nouvelle alternative pour le recyclage des pneus, dont les déchets participent notamment à polluer les océans Chaque année, les activités humaines génèrent environ un milliard de pneus usagés. Ces pneus sont non-biodégradables, et alors que 40 % d'entre eux sont recyclés, la moitié (49 %) est incinérée, produisant de l'énergie, mais également de la pollution. En janvier 2019, la Cellule interrégionale de l'environnement (Celine) rapportait même que leur usure sur la route contribuait à la pollution aux particules fines Des alternatives - comme celles des pneus sans air - émergent donc pour allonger la durée de vie de nos pneus ou améliorer leur taux de recyclage. Un brevet déposé par des chercheurs de l'Université nationale de Singapour va dans ce sens. Le procédé, résumé sur YouTube, consiste d'abord à réduire les pneus usagés en fibres de petite taille. Celles-ci sont ensuite imbibées d'eau et d'agents de réticulation chimique. Le mélange est enfin mixé pendant une vingtaine de minutes, puis placé à -50°C pendant 12 heures.Le professeur Duong Hai-Minh explique que «(6,45 euros)». Il ajoute : «».L'aérogel ainsi obtenu est à la fois extrêmement léger et plus rigide que les mousses commerciales. Hautement poreux, il pourrait servir d'absorbant, notamment pour la gestion des déversements d'hydrocarbures. Par rapport aux isolants commerciaux, il disposerait également d'une meilleure isolation acoustique et thermique. Selon les chercheurs, un panneau d'aérogel de 2,54 cm d'épaisseur afficherait la même limite de transfert de chaleur que 25 vitres d'un verre standard. Enfin, par rapport aux aérogels précédemment créés, le nouvel élément ne s'effriterait pas, et peut même reprendre sa forme initiale suite à une compression.Traité chimiquement, cet aérogel peut devenir hydrofuge, ce qui permettrait de prévenir la formation de moisissures dans les logements où il serait disposé. L'un des membres de l'équipe, le professeur Nhan Phan-Thien a déclaré que «».L'équipe a reçu un investissement de 155 000 dollars singapouriens (environ 100 000 euros) du promoteur immobilier Mapletree Investments. Elle compte utiliser la somme pour conduire davantage d'études sur son aérogel et explorer d'autres applications possibles.