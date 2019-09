Hypergiant dévoile un bioréacteur 400 fois plus efficace que les arbres pour stocker le carbone

© Hypergiant Industries

Petit cube, grandes capacités

Entre algues et IA

Vers un bioréacteur home made ?

Ainsi, un cube de 7,6 cm de côté et 17,8 cm de haut suffirait pour stocker autant de dioxyde de carbone qu'un acre de forêt.Le communiqué de PR Newswire résume le fonctionnement d'Eos : «».Le bioréacteur, qui se présente sous la forme d'un cube de moins de 20 centimètres de haut, serait pourtant en mesure de stocker autant de dioxyde de carbone qu'un acre (environ 0,4 hectare) de forêt. Cela correspond ainsi à une capacité de stockage 400 fois supérieure à celle des arbres.Hypergiant Industries est d'abord une entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle. Elle met au point, pour des entreprises et des organismes gouvernementaux, des solutions basées sur l'IA dans des domaines comme la défense, la santé ou les transports. Rien d'étonnant donc, à ce que son bioréacteur soit doté d'une intelligence artificielle pour optimiser le développement des algues qu'il contient, gérer son stockage du carbone et sa production de biomasse. Pour cela, le système contrôle et ajuste en permanence la quantité et le type de lumière reçus, ainsi que la température, la quantité de COet le PH. «», confirme le communiqué.Avec Eos, l'enseigne souhaite aussi s'adresser aux particuliers. Sa volonté est d'inclure son bioréacteur dans le développement des futures «». La taille plus petite d'Eos, par rapport à d'autres prototypes de bioréacteurs, simplifierait son installation dans des bureaux ou des logements. Connecté à un système CVC, Eos promet de purifier l'air intérieur de ces bâtiments. La production de biodiesel par les algues pourrait aussi résulter en un carburant consommable sur place.Le communiqué traduit , en outre, une volonté de rendre la création du bioréacteur accessible à tous : «».La société promet également d'utiliser, autant que possible, des déchets plastiques issus des océans pour la production de ses bioréacteurs. Des détails concernant la mise en production d'Eos doivent paraître en 2020.