ATMO : l'indice mesurant la qualité de l'air va prendre en compte de nouvelles particules fines

Un indice critiqué

Tenir compte des particules fines PM2,5

Source : La Voix du Nord

La prise en compte des particules fines inférieures à 2,5 micromètres, qui seraient responsables de 48 000 décès prématurés chaque année, a déjà été votée à l'unanimité par le conseil national de l'air (CNA).L'indice ATMO est destiné à exprimer la qualité de l'air en zone urbaine. Il est utilisé dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, et donne ainsi chaque jour une note allant de 1 (très bonne qualité de l'air) à 10 (très mauvaise qualité), en se basant sur la mesure de quatre composants : l'ozone, le dioxyde de soufre, le dioxyde d'azote et les particules fines PM10. C'est le plus élevé de ces quatre sous-indices qui fournit la note du jour. Lorsque la qualité se dégrade suffisamment pour mettre en danger la santé de la population, l'indice ATMO sert aussi au lancement d'alertes.L'indice prend donc déjà en compte les particules fines, mais uniquement les PM10, c'est-à-dire les particules comprises entre 10 et 2,5 micromètres. La révision de l'ATMO répond aujourd'hui à des critiques, relayées notamment par la ministre de la Transition Écologique Elisabeth Borne lors de la Journée nationale de la qualité de l'air : «». Ce sont également des limites évoquées sur le site d'ATMO-France : «».En conséquence, les particules fines PM2,5, c'est-à-dire inférieures à 2,5 micromètres seront désormais incluses dans les indices ATMO. Le CNA, qui réunit notamment des élus et des scientifiques, prévoit la mise en place du nouvel indice pour début 2020. Elisabeth Borne dit s'attendre à ce que celui-ci soit à la fois «» et «».Mais pour le député (LREM) et président du CNA Jean-Luc Fugit, la modification de l'indice ATMO est aussi un vecteur d'information : il entend la possibilité «» et ajoute que «».