Sur le Web | Le jour du Keynote Apple, Reporterre interroge sur la pollution liée à nos smartphones

Une demande sans cesse renouvelée et une planète qui s'essouffle

Le site est habitué aux dossiers mettant en lumière les répercussions de notre mode de vie sur la planète, de la nourriture au plastique ; c'est aujourd'hui les technologies de poches qu'ils interrogent.Le jour de l'annonce d', le dossier réalisé parmet en avant lesLe site français rappelle ainsi tout ce qui fait du smartphone unmais aussi, de sa création à son recyclage.Dans un premier temps,au moyen d'une quantité importante d'eau et d'acide sulfurique, oblige la plupart des habitants de ces zones géographiques à fuir, car l'agriculture et la pêche y deviennent impossibles, ces pratiques mettant ainsi en danger, voireViennent ensuite, très souvent en avion, qui, comme on le sait maintenant est une des sources majeures d'émission des gaz à effet de serre. Nos smartphones parcourent en moyenneuniquement lors de leur fabrication.On estime que depuis la sortie du premier Apple en 2007, environont été vendus dans le monde. Quand vient ensuite le temps de s'en débarrasser, c'est moins deet lorsque c'est le cas, de nouveau, c'est à l'autre bout du monde que cela se fait.Enfin, dans son dossier,met aussi en avant la responsabilité des fabricants qui ne cessent d'envoyer des mises à jour sur nos appareils, en sachant qu'au final, ceux-ci finiront par ne plus les supporter. Résultat,, alors même qu'il fonctionne toujours. Afin d'éviter cela, le Sénat envisagequi sera à l'examen dès la fin du mois de septembre. Celle-ci devrait avoir pour but d'afficher l'indice de « réparabilité » d'un appareil.Tel est déjà le cas du, un smartphone dont toutes les pièces sont 100 % réparables sans besoin d'aide extérieure.Pour une lecture plus détaillée, n'hésitez pas à vous rendre sur l'article très complet de Reporterre