Loi mobilité : qu'est-ce que cela change concrètement pour les usagers ?

Des sujets variés pour un gros dossier

Les oppositions restent critiques

C'est après 130 heures de débats que la) proposée par la Ministre des transports,, a été validée avecDans le projet, se succèdent des sujets et enjeux divers concernantLe montant du budget de las'élève àpour quelques. Parmi les textes phares, laet l'encadrement du «», soit l'accès en libre service des véhicules non motorisés, en plein essor depuis quelques années dans les grandes villes. Certains députés, dont une partie issue de la majorité, ont plaidéen trottinette et en rollers.Autre mesure attendue,(diesel, essence, gaz naturel). Le texte prévoit son application pour. Les socialistes, dont Delphine Batho (ex Ministre de l'écologie), auraient souhaité voir une échéance plus proche pour cette mesure.Sans surprise, une des propositions à faire le plus de bruit a été. Les départements pourront à présentsur une partie des routes secondaires. Les maires seront également décisionnaires pour certains secteurs. Les LR ont approuvé, maisen appelant à ce que les routes nationales soient elles aussi concernées.On peut également citer l'obligation pour la SNCF et RATP deavant le. Toujours concernant les, ledeviendra obligatoire dans le but de réduire les vols (sauf pour les deux roues des enfants).devraient obtenir de. Côté transport en commun, pas de nouveauté incroyable mais ladans les bus circulant la nuit.Si le texte a été bien accueilli par les députés de la majorité et les centristes, l'opposition semble ne pas avoir trouvé son compte dans cette nouvelle loi. PS et LR se sont majoritairement abstenus tandis que LFI et les communistes ont voté contre.En cause notamment,. La gauche a en effet jugé la loi trop frileuse concernant; elle a déploré, comme les, de ne pas voir traités leset d'une. Leavait déclaré à ce sujet vouloir attendre d'amener la question «». Le député insoumis Loïc Prud'homme a ainsi affirmé lors des débats : «» déplorant une politique des transports trop libérale et pas assez axée sur l'écologie.