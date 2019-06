Sommet européen des 20 et 21 juin : objectif zéro émission de gaz à effet de serre d'ici 2050 ?

Un Sommet attendu

La question écologique sur toutes les lèvres ces jours-ci

Source : Space Daily

Cette réunion des dirigeants européens sera l'occasion de faire le point et de rediscuter des. Le but était d'arriver à une neutralité carbone à cette échéance.Jeudi et vendredi prochains, le rassemblement à Bruxelles desdevrait mettre le dossier dusur le haut de la pile. Les objectifs deavaient été fixés en novembre par la Commission, mais. Selon le, pour le moment.L'ambition d'atteindrede gaz à effet de serre correspond au concept de. Il ne s'agit pas de stopper totalement l'émission de gaz mais d'entre la pollution produite par l'homme et les solutions qu'il apporte pour rétablir la qualité de l'environnement. Il s'agit donc d'un double travail :. Visersemble êtrepour limiter les désastres environnementaux.Une source, souhaitant rester anonyme, interrogée par l'AFP, a affirmé que, siconcernant le financement de la transition vers des, elle était certaine que «», faisant ainsi référence au sommet annuel de fin d'année.La part accordée à l'dans ledevrait également être débattue à l'occasion de ce sommet des 20 et 21 juin 2019. Ce mardi , la Commission Européenne faisait part de ses recommandations suite aux prévisions nationales des politiques d'énergie et de climat, présentées par les pays membres de l'UE., commissaire à l', maisLe 12 juin, de l'autre côté de la Manche, la Première Ministreavait clairement annoncé sa volonté, pour le Royaume-Uni, d'atteindre l'objectif de la neutralité carbone en 2050.Le gouvernement français, quant à lui, discutera la semaine prochaine, dans l'hémicycle, de son. Il sera présenté par le, François de Rugy.Le 15 juin dernier,et le) ont signé une tribune dans le JDD pour alerter sur la nécessité d'aller «» ; ils considèrent que «. »Ces actualités font écho auxen faveur de l'écologie et à lade voir ladans la politique européenne.