L'UE s'attaque au trafic en ligne d'espèces sauvages

Des mesures concrètes

Un marché colossal

Source : Help Net Security

Avec internet, l'accès aux différents trafics s'est démocratisé et leconnaît depuis quelques années une forte expansion. Une importante coalition, qui réunit laet le programme, le Fond international pour la protection des animaux (), mais aussiet les, se lance dans un ambitieux projet de démantèlement des réseaux de cybercriminalité des espèces sauvages. Lava financer ce projet à hauteur de 90%.La coalition se laissepour obtenir des résultats probants. Elle prévoit de se focaliser d'abord sur quatre pays,, dont les données récoltées serviront ensuite à toute l'Union Européenne. La mission vise à s'attaquer au. Elle consistera dans un premier temps à observer et comprendre comment s'organise le trafic, tant dans l'utilisation d'internet que dans les choix des espèces.Pour, il faut empêcher la communication entre trafiquants et acheteurs, et donc supprimer les comptes et annonces. Pour cela, uneest nécessaire. Emilie Van der Henst, coordinatrice du projet pouret, explique ainsi que : «».Celui-ci prévoit également de, policiers et autres agents de l'ordre dans toute l'Union Européenne,. La coalition espère ainsi exercer une. Des actions de terrain seront lancées en parallèle pouret en arrêter les acteurs. «», a ainsi indiqué Emilie van der Henst.Le trafic d'espèces sauvages génère en effetselon la WWF, figurant ainsi, ces dernières années, parmi les. N'importe qui, en seulement quelques clics, peut commander de l'ivoire, de la fourrure ou même acheter un animal vivant pour en faire un objet de distraction domestique.En dehors des préjudices subis par les espèces et notamment la souffrance infligée aux animaux, ces trafics contribuent à alimenter les réseaux de blanchiment d'argent ou encore la corruption, et ont un impact considérable sur l'insécurité des populations locales.