Le débat est lancé

Source : Wired

C'est la question que se posent actuellement les responsables fédéraux aux États-Unis, qui doivent décider s'il vaut mieuxouqui précisent qu'une telle décision risque de fortement perturber la qualité dessur le territoire nord-américain.Neil Jacobs, directeur intérimaire de la(NOAA), a déclaré que les interférences provenant dupouvaient réduire de 30% la précision des prévisions météorologiques. Il précise que cela correspondrait à unEntre autres choses, cela signifie que les habitants des côtes auraient deux à trois jours de moins pour se. En outre, cela pourrait conduire à des erreurs quant aux trajectoires de ces tempêtes sur le territoire.En mars dernier, la commission fédérale des communications a ouvert le marché du réseau cadencé à 24 GHz, en dépit des objections faites par la, laainsi que l'. Cette semaine, plusieurs sénateurs ont écrit à la Commission Fédérale des Communications pour lui demander d'arrêter l'utilisation de cette fréquence, jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée.Jordan Gerth, chercheur en météorologie à l'Université de Wisconsin-Madison, a étudié ces problèmes en tant que membre de l'. Il explique que, de son côté, la Commission Fédérale des Communications peut choisir quelles bandes de fréquences allouer aux compagnies téléphoniques. En revanche,, à la fréquence précise de, ce qui est très proche de la bande allouée à la nouvelle génération de réseau sans fil 5G, à savoir. La proximité des deux fréquences pourrait donc perturber les capteurs des satellites météo, qui observent justement cette plage à la recherche de perturbations atmosphériques.», explique Neil Jacobs. Néanmoins, il est possible que d'autres problèmes pointent le bout de leur nez. En effet, d'autres plages de fréquences sont à l'étude du côté de la Commission Fédérale des Communications pour la 5G,. Les précipitations se détectent grâce à des capteurs observant les ondes entre 36 et 37 GHz, les températures entre 50,2 et 50,4 GHz, et les nuages, entre 80 et 90 GHz.En octobre prochain, plusieurs nations se réuniront lors d'une conférence pour déterminer les niveaux d'interférences sur ces plages et peut-être, trouver une solution durable.