Samsung se met (enfin) aux emballages recyclables

Les boites des smartphones utiliseront des matériaux recyclés

Des mesures positives qui ont toutefois un coût

Source : Android Police

Avec les plusieurs centaines de millions de produits vendus chaque année autour du globe et les tonnes de plastique utilisées pour leur fabrication, le constructeur a une incidence certaine sur l'environnement. Il a donc décidé de lancer un plan visant à réduire son utilisation de plastiques et de matériaux non recyclés dans les prochaines années. Il était temps ?Dès le premier trimestre de cette année, Samsung va modifier la composition des ses emballages de smartphones et va opter pour le papier et le carton recyclés. Les notices d'utilisation seront également réalisées à l'aide de matériaux certifiés par des organisations environnementales. Les emballages plastiques protégeant les appareils ménagers ou les téléviseurs vont être progressivement remplacés par de nouveaux matériaux (non spécifiés par l'entreprise) à partir de 2020.Le constructeur prévoit aussi de s'attaquer aux accessoires. Leaccompagnant chaque smartphone va ainsi être remplacé : fini le plastique brillant, place à un coloris mat qui ne nécessite pas de film plastique pour éviter les rayures pendant le transport.Un groupe de travail a été mis en place pour imaginer les prochaines mesures visant à améliorer ses processus de fabrication avec pour objectif l'utilisation de 50 000 tonnes de plastique recyclé en 2030. La marque indique également vouloir récolter 7,5 millions de tonnes de produits usagés pour les recycler.Samsung explique toutefois que ces mesures auront un impact sur le coût de fabrication de ses appareils. «» explique Gyeong-bin Jeon, responsable de la satisfaction client chez Samsung.A terme, la marque pourrait répercuter ces frais supplémentaires sur le prix final des produits mais cette augmentation serait pour une fois justifiée par une démarche positive pour notre planète.