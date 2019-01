Quand notre vie numérique met la planète en danger

Un constat alarmant

Quelles-sont les solutions ?

La surconsommation numérique est en pleine explosion...D'après le think tank, « la croissance exponentielle du numérique constitue un danger et donc, un enjeu majeur ». Les chiffres sont en effet alarmants : l'globale des serveurs, réseaux et terminaux, en tenant compte de l'énergie nécessaire à leur fabrication et à leur utilisation.Le streaming vidéo serait en cause, principalement les vidéos de « petits chats mignons » et la pornographie. En comparaison avec la consommation électrique d'un smartphone,. La fabrication des smartphones elle-même serait également catastrophique : il faudraitPour The Shift Project, nous n'avons pas le choix. Si nous voulons préserver notre planète, nous devons absolument. Bien évidemment, cette surconsommation concerne en premiers lieux les pays développés. Alors qu'un Américain consomme 140 Gigaoctets par mois, un Indien n'en consomme que 2. Le nombre de nos périphériques connectés rentre aussi en ligne de compte. Un Américain en possède 10, contre 1 seul pour un Indien. Tout ceci explique pourquoi la part du numérique dans les émissions de gaz à effet de serre a augmenté de moitié... depuis 2013.. Le rythme trop soutenu de renouvellement des smartphones, l'incitation à consommer par les marques, serait peut-être le plus gros problème. C'est donc un fait : acheter des équipements moins énergivores, moins puissants et moins souvent renouvelés permettrait de limiter notre impact environnemental.